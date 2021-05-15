السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان: تعيين 24 شابا.. واستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، باستخراج 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي خلال شهر مارس الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملا.

كما قامت المديرية خلال مارس أيضا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وتصدر وزارة القوى العاملة، نشرة توظيف نصف شهرية، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء القطاع الخاص ذوي الهمم والعزيمة كعب العمل مكاتب التشغيل

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه

فلسطين: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس