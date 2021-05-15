سعفان: تعيين 24 شابا.. واستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، باستخراج 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي خلال شهر مارس الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملا.

كما قامت المديرية خلال مارس أيضا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وتصدر وزارة القوى العاملة، نشرة توظيف نصف شهرية، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.