السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

293 لجنة امتحانية للشهادة الإعدادية بأسوان

استعدادات امتحانات
استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد القبيصى  الاستعدادات النهائية لتجهيز اللجان الامتحانية لأداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2021 بكافة الإدارات والأنماط التعليمية ( عام ولغات ورياضى ودمج ومنازل ، بجانب المهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى امتحانات شهادة إتمام التلمذة الصناعية للتربية الفكرية).

وكان اعتمد محافظ أسوان فى وقت سابق التوقيتات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والتى ستنطق فى الفترة من ١ يونيو القادم وحتى 8 يونيو، وذلك داخل 293 لجنة امتحانية بإجمالى 25 ألفا و594 طالب وطالبة موزعين بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة القيام بتنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة اللجان الامتحانية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام على أن تستمر أعمال التعقيم أيضاً عقب خروج الطلاب من اللجان للحد بالشكل المطلوب من إنتشار فيرس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بأن يتوازى مع ذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان، فضلاً عن الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وهو الذى يتوازى مع توفير كافة وسائل التهوية والمبردات لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

طلاب زيارة العام الدراسي أسوان محافظ أسوان

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