السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لمخالفتها القواعد التنظيمية لخدمة نقل الأرقام ..

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، وقد جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي: (سبعة ملايين لشركة فودافون مصر- خمسة ملايين وثمانمائة ألف لشركة اورنج- ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفا لشركة اتصالات- ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات)، وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي تم رصدها لكل شركة، بإجمالي عشرين مليونا وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل، وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.

الحفاظ على حقوق المستخدمين

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر، وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.

وقد كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، حيث تمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبتة ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

تنظيم الاتصالات تحرير غرامات التنقل بين شركات المحمول مصر 2021

مواد متعلقة

«تنظيم الاتصالات»: زيادة فترة السماح لتفعيل خطوط المحمول إلى 90 يومًا

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه

فلسطين: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس