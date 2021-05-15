السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تبطينها.. أطفال كفر الشيخ يهربون من حرارة الجو بالاستحمام في الترع

الأطفال يستحمون بالترع
الأطفال يستحمون بالترع

هرب عدد من الأطفال من حرارة الجو في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بالاستحمام بأحد الترع بقرية شباس التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ويأتي ذلك بعد تبطينها وتنظيفها وهو الذي لاقي قبولا واستحسان من المواطنين جراء خطوة التبطين.

ويأتي ذلك عقب غلق شواطئ مصيف بلطيم أمام المواطنين والمعيدين، في ثالث أيام عيد الفطر، ولم يسمح لروادها من الدخول، وأغلقت منافذ المصيف الأربعة، ولم يسمح بالدخول إلا للمقيمين شريطة إقامتهم بفلاتهم وعششهم دون التواجد بشواطئ المصيف، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ، بعدم دخول المواطنين شواطئ المصيف.

وحذر رئيس مدينة مصيف بلطيم، من التسلل من الجبال للدخول للمصيف بدون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في السياق ذاته، أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن غرفة عمليات المحافظة والغرف الفرعية لم تتلقِ أي شكاوى أو ترصد مخالفات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأن جميع الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، وسط متابعة لحظية حتى انتهاء إجازة العيد.

وأشار "السماحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتلقي تقريرا على مدار الساعة من غرفة العمليات وسط تعليمات مشددة بسرعة التعامل الفوري مع أي مشكلة أو طارئ قد يحدث، فضلا عن أن وحدة التغيرات المكانية " الجو مكانية " ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها.

شباس دسوق بلطيم كفر الشيخ الترع

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