«السياحة والمصايف» تخلي شاطئ أبو قير بعد تسلل مواطنين لمياه البحر

في ثالث أيام العيد...

تجمع عدد من الشباب والأطفال اليوم السبت، بشاطئ ابو قير شرق الإسكندرية، حيث قاموا بالنزول إلى مياه البحر للسباحة، في ثالث أيام عيد الفطر، رغم قرارات إغلاق الشواطئ، ومنع ارتياد المواطنين لها، وفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، منذ قليل، إلى أنه قد تجمع بعض الشباب بشاطئ ابو قير بنطاق حى المنتزه ثان، وعلى الفور تم الدفع بمجموعة من المراقبين وتم إخلاء الشاطئ تماما.

فيما أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على انتشار مفتشي الإدارة بشواطئ الإسكندرية البالغ عددها ٦٦ شاطئ من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا لأحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين وقد تلاحظ إلتزام المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشاطئ إلا أعداد قليلة حيث تم التعامل معهم وتوضيح أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدا علي تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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