إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بمركز ساقلتة سوهاج

أصيب 6 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج باشتباه ما بعد الأرتجاج وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وساقلتة المركزي وأخطرت النيابة للتحقيق .

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كلاً من :- طرف أول “منتصر . ف . أ 42 سنة عامل و”محمد . ف . أ” 21 سنة عامل و”عبد الرحمن . ش . أ” 40 سنة عامل مصابين ” أشتباه ما بعد الأرتجاج وجروح قطعية بفروة الرأس ” وتم نقل الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان “سعد . م . أ” 37 سنة عامل و”رمضان . س . م” 30 سنة عامل و”أدهم . س . م” 20 سنة عامل مصابين ” بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم ” وتم نقلهم للمستشفى المركزي الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كانت شهدت مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية نتج عنه إصابة عامل بكسور بالساق اليمنى والساعد الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وآخر بجرح تهتكي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وتم ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط المركز للواقعه وبالفحص تبين أنها بين كلاً من :- طرف أول “رمضان . ع . ع . أ” 35 سنة عامل مصاباً ” كسور بالساق اليمني والساعد الأيسر ” وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و”عيد . ع . أ” 56 سنة عامل .

وطرف ثان “علاء . ع . ع . أ” 28 سنة عامل مصاباً ” جرح تهتكي باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم ” الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.