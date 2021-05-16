شارك في «موسى» قبل رحيله.. مَن هو الشيخ محمد ريحان الذي توفي بكورونا؟

غيّب فيروس كورونا أمس الفنان القدير محمد ريحان الذي وارى جثمانه التراب طبقا للإجراءات الاحترازية في مدفن العائلة بمقابر كفر الإشارة بالزقازيق عمر ناهز الـ81 عامًا نتيجة بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة، خضع للعلاج ليرحل متأثرًا بإصابته بكوفيد-19.

«الدستور» في السطور التالية ترصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل والذي بكاه الوسط الفني مؤخرًا:

- قدم أدوارًا متنوعة في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.

- غالبية أدواره تدور في إطار الرجل الطيب أو الأب.

-شارك بالمسلسل الشهير سوق العصر في دور عم جاب الله .

- كان آخر ظهور له في مسلسل موسى الذي عرض في دراما رمضان 2021 في دور الشيخ صالحين جد موسى (محمد رمضان).

- شارك في المسلسل رغم مرضه ومعاناته من الفشل الكلوي، واستطاع لفت الأنظار إليه من خلال دور الشيخ صالحين.

-كان يعالج منذ أسابيع بأحد المستشفيات من مضاعفات مرض الفشل الكلوي وأصيب بكورونا، ونقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق.

قدم الراحل خلال مسيرته الفنية نحو 150 عملاً دراميًا، وكانت له شهرة واسعة ببعض الأدوار التي قدمها في دراما تسعينيات القرن الماضي.

ونعت نقابة الممثلين الفنان الراحل وأعلنت وفاته بمسقط رأسه بالشرقية، حيث دخل إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتوفي بداخلها بسبب مضاعفات الفيروس المستجد.

من أشهر الأدوار التي قدمها الراحل مشاركته في مسلسل الليل وآخره ومسلسل "سوق العصر" بصحبة أحمد عبد العزيز ومسلسل "كناريا وشركاه" ومسلسل "إمام الدعاة"، حيث اعتاد على الظهور في شخصية الرجل الطيب ذو الوجه المتسامح وفي ادوار اخري كان يلعب فيها رجل الدين.