«الأونروا» تحول مدراسها إلى ملاجئ للنازحين جراء القصف الإسرائيلي في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين، الذين تضررت منازلهم جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي، حسبما أعلن لمستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة.

وكانت “الأونروا” أكدت في وقت سابق أنها لم تتمكن بعد من تفعيل إجراءاتها بشكل كامل، بسبب القيود المفروضة على حركة الموظفين نظراً للقصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.



تجدد القصف على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الغاشمة داخل الأراضي المحتلة حيث تفاقمت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام منذ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 140 فلسطينيا بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة، وذلك وسط تنديد عربي ودولي بالانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

‎واستمر التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل طيلة الأيام الماضية، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما حذرت الأطراف الدولية من استمرار القصف داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد بين الجانبين.

وصباح اليوم تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، وبحسب ما أفادت به الإعلام المحلي والعربي، فإن طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت منزلا بحي الأمل غرب خان يونس ومواقع غرب وشمال غزة بغارات متتالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلقات الإنذار دوت في مناطق في النقب وسط تحذيرات من طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من غزة.

و أعلنت حماس أنها استهدفت موقعا عسكريا في كيسوفيم بطائرة مسيرة، نفت إسرائيل الأمر، مؤكدة أنها أسقطتها، في حين أوضحت فضائية “الحدث"، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم.

و أضاف أن 30 صاروخا سقطت داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية أكثر من 100 صاروخ. فيما بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت منذ الاثنين بحسب القوات الإسرائيلية، 2300، اعترض منها 1000.

