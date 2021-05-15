بعد خطبتها على علي غزلان.. من هى فرح شعبان؟

تصدرت صور علي غزلان وفرح شعبان أثناء خطوبتهما منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية حيث تمت خطبة فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ على اليوتيوبر علي غزلان مساء أمس الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتساءل الجميع عن خطيبة علي غزلان ومن هي، وفي هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن فرح شعبان.



- نافست فرح 21 متسابقة من مختلف أنحاء الجمهورية للفوز بلقب ملكة جمال مصر 2017 ، وكانت تحمل رقم 4 فى المسابقة .

- تخرجت من المدرسة الثانوية " دبلوم أمريكى " .

- كانت طالبة فى علوم الحاسوب فى الجامعة البريطانية فى مصر.

- من مواليد القاهرة .

- مثلت مصر بمسابقة ملكة جمال العالم 2017، miss Egypt world 2017 .

وكان قد أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، ونشر غزلان وخطيبته صورا من حفل خطوبتهما، ووجه غزلان رسالة رومانسية إليها على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: " رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".

وأضاف على غزلان: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".

واستكمل غزلان رسالته الرومانسية لخطيبته التي تداولت على السوشيال ميديا عقب خطبتهما: "أول ما قابلتك حسيت اني أخيراً في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت اني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر اني متأخر.. بس معاكي اكتشفت ان كل حاجة بتيجي في وقتها.. وان المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".