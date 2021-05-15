حقيقة وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات الشهادة الإعدادية

شائعة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التعليم، أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.



وناشد الموكز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

ويواصل المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، متابعة ورصد ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وفحصه بشكل دوري وتحري الدقة ومراجعة ما يجري نشره مع المصادر المعنية بما هو منشور والوقوف علي حقيقته.

كما يرد على أي شائعات استنادا لمصادرها الرسمية في الوزارات المعنية بما يردده المواطنون أو يتم تداوله بشكل موسع علي وسائل التواصل الاجتماعي او اي من المواقع الالكترونية بغرض اثارة المواطنين وزعزعة استقرار البلاد والنيل من ثقة المواطنين في قياداتهم السياسية، الأمر الذي يترصد له فريق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بعناية شديدة وفق خطة محكمة يديرها عدد من الشباب المتميز تحت ادارة قيادات وطنية تتميز بالكفاءة.