السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شائعة

حقيقة وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحان
امتحان

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن  صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

 وأوضحت وزارة التعليم، أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.


وناشد الموكز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

ويواصل المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، متابعة ورصد ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وفحصه بشكل دوري وتحري الدقة ومراجعة ما يجري نشره مع المصادر المعنية بما هو منشور والوقوف علي حقيقته.

كما يرد على أي شائعات استنادا لمصادرها الرسمية في الوزارات المعنية بما يردده المواطنون أو يتم تداوله بشكل موسع علي وسائل التواصل الاجتماعي او اي من المواقع الالكترونية بغرض اثارة المواطنين وزعزعة استقرار البلاد والنيل من ثقة المواطنين في قياداتهم السياسية، الأمر الذي يترصد له فريق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بعناية شديدة وفق خطة محكمة يديرها عدد من الشباب المتميز تحت ادارة قيادات وطنية تتميز بالكفاءة. 

 

IMG_20210515_120301
IMG_20210515_120301
المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء الشائعات تفي شائعة الامتحانات الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

الصين تدعو «أبيك» لدفع النمو الاقتصادي في منطقة آسيا - المحيط الهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

10 قتلى من عائلة فلسطينية واحدة في ضربة إسرائيلية بغزة

الحكومة اليمنية تدين الاستهداف «الوحشي» للفلسطينيين في القدس

صحيفتان سعوديتان: موقف المملكة تجاه قضية فلسطين ثابت