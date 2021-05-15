السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الصين: 12 قتيلا وأكثر من 400 جريح في إعصارين

إعصار
إعصار

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، أن إعصارين أديا إلى سقوط 12 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.


وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.


قالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 280 آخرون.


واشارت حصيلة سابقة إلى سقوط ستة قتلى.


وكانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.


وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء، اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء ما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي.


وانهار نحو ثلاثين منزلا، حسب سلطات هوباي.


من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.


وافادت حصيلة أن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.


وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارا كبيرة في مسارها.


وكانت عاصفة شديدة تسببت في بداية مايو بمقتل 11 شخصا في مدينة بالقرب من شنغهاي، وما زالت تبذل سلطات البلدين كل ما في وسعها لمنع ظهور بؤر لفيروس كورونا في مراكز الإجلاء.


 تسببت مياه هذا الإعصار في تساقط الأشجار وانقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة من البلاد.


تسبب الإعصار في انهيار أرضي خلال الساعات الأولى من صباح السبت في المدينة الواقعة بين تايوان والعاصمة المالية للصين شنجهاي، ومن المتوقع أن تتراجع قوة الإعصار قبل بلوغه شنجهاي، إلا أنه سيتسبب في فيضانات عارمة.
 

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