جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 807 سيارات ملاكى ونصف نقل خلال أبريل

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي بإشراف الأستاذ أحمد عبد الشكور خلال شهر إبريل 2021 عن 418 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى، وعن 360 سیارة إفراجا بنظام الإعفاءات لذوى الإعاقة والموقوفات بقیمة إجمالية 143 مليونا و520 ألفا و147 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليونا و717 ألفا و907 جنيهات، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالى 16 مليونا و638 ألفا و730 جنيها بإجمالى إيرادات قدرها 50 مليونا و356 ألفا و637 جنيها.

وخلال شهر ابريل 2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22 مليونا و478 ألفا و303 جنيهات.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و849 ألفا و292 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 ملايين و545 ألفا و863 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 224 ألفا و782 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 ملايين و619 ألفا و937 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2021 عن 807 سيارات ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 165 مليونا و998 ألفا و450 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 56 مليونا و976 ألفا و574 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضى 56 سيارة، كما تم إعادة تصدير 65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.