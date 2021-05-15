السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عون» يبعث برسالة إلى «ماكرون» لبحث التطورات السياسية الأخيرة

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق خلالها إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية الأخيرة التي يشهدها لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان مقتضب اليوم السبت - أن عون "استقبل صباحا في قصر بعبدا، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جرييو، وسلّمها رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات الأخيرة".

يذكر أن "ماكرون" كان قد أوفد وزير خارجيته جان إيف لودريان إلى بيروت قبل أسبوع في إطار المساعي الفرنسية للضغط على المسئولين اللبنانيين لإنهاء حالة الفراغ الحكومي المستمر منذ 9 أشهر والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ لبنان من الانهيار والتداعي الذي يطال مختلف القطاعات والمؤسسات وأصبح يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ،خلال الزيارة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعطيل الممنهج لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرا إلى أن باريس قررت زيادة الضغوط ومن بينها منع دخول المسئولين السياسيين اللبنانيين المُعطلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية كبداية لسلسلة من الإجراءات العقابية وبالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق لفرنسا عقب وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في شهر أغسطس من العام الماضي، طرح مبادرة لمساندة لبنان ودعمه تقوم على تشكيل حكومة لبنانية مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين تحت مسمى "حكومة المهمة" لفترة زمنية محددة تقوم خلالها بإجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية في مختلف المؤسسات، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات، مقابل أن تقوم باريس بحشد المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، وجّهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، "وقوف فرنسا اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني".

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