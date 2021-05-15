«التضامن»: 580 مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال أبريل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 حتى 30 أبريل 2021، بلغت حوالي 580 مليونًا و525 ألف جنيه، كما أن المنح التي بلغ عددها 231 منحة تم تخصيصها لـ96 جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من 142 جهة مانحة.

وأكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي فى تصريحات صحفية، أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت 56.48% يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو 18.21%، مضيفًا أن أكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف عبدالموجود أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة، بإلإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلي أن بعض هذه المنح يتم توظيفه لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.

وكد عبدالموجود أن صدور القانون ولائحته التنفيذية يعتبر نجاحًا كبيرًا وفقًا للاستحقاق الدستوري والتعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويتضمن القانون الجديد إقرار عدة مواد لأول مرة أهمها إنشاء قاعدة بيانات جديدة للجمعيات سينشر بها كل انشطتها وميزانيتها في إطار الشفافية، كما سيتم الربط مع كل الجمعيات حتى لا يتكرر تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.