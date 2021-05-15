لتقليد علاج مصابي كورونا.. أمن القاهرة يضبط مصنع بئر سلم

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس "كورونا " دون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1,875 طن بودر خليط "فيتامين C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تواجه كورونا

(تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. ضبط عدد (13887) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1759) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة).



فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.



وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (13887) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13844) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (1759) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2351) أرجيلة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.