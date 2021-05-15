السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتقليد علاج مصابي كورونا.. أمن القاهرة يضبط مصنع بئر سلم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس "كورونا " دون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1,875 طن بودر خليط "فيتامين  C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تواجه كورونا

(تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. ضبط عدد (13887) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1759) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة).


فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:
ضبط عدد (13887) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13844) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير (1759) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2351) أرجيلة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

الداخلية مباحث التموين مجلس الوزراء المواطنين عين شمس وزارة الداخلية فيروس كورونا امن القاهرة النيابة العامة

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه

فلسطين: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس