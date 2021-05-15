وزيرة الدفاع اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

استنكرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، الخروقات الإسرائيلية المتمادية لسيادة لبنان والاعتداءات التي تطال المتظاهرين والمدنيين اللبنانيين عند الحدود وكذلك الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان اليوم السبت تعقيبا على مقتل مواطن لبناني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود المشتركة للبلدين: "جريمة جديدة من جرائم إسرائيل تُرتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة "، مضيفة أنه "إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني، لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العُزّل من المتظاهرين والمدنيين".

وتابعت: "إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام استشهاد الشاب اللبناني محمد طحان وإصابة آخرين بجروح".

وقالت : "إننا إذ نشجب وندين هذه الاعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحثها على وقف التصعيد".

وكان متظاهرون لبنانيون نظموا أمس وقفة احتجاجية بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنديدا بالعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت مجموعة منهم اجتياز "المنطقة العازلة"، الأمر الذي ردت معه القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر بإطلاق الرصاص وبعض القذائف المتفجرة على نحو أدى إلى إصابة شابين ومقتل أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 140 قتيلا بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت.

فيما تداولت أنباء عربية باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي بعشرات القذائف شرقي القطاع.

وتتسارع الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ تسعى أطراف إقليمية ودولية عده للوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار.

وفي سياق هذه المساعي وصل أمس الجمعة مبعوث الإدارة الأميركية، هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون إسرائيل والفلسطينيين للمنطقة قبل جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي غدا لمناقشة الوضع.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن هدف زيارته هو "تعزيز الحاجة للعمل لتحقيق تهدئة قابلة للاستمرار".