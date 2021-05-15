عمرو درويش يطمئن على تقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا بمستشفى كفر شكر

زار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى كفر شكر المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا.

وكان النائب عمرو درويش قد زار من قبل مستشفى التأمين الصحى ببنها لمتابعة الأداء ومستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

كما واصل النائب عمرو درويش، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، وتابع خلال الجولات مشروع توصيل الصرف الصحى لعزبة القلا بالقليوبية مع مرور خط الصرف من أمام العزبة، كما زار من قبل قرية دجوى وعزبة الجمل واستمع لمطالب الأهالى، كما عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع أهالى دائرته لمناقشة المشاكل التى يعانون منها والعمل على حلها.

وكان قد توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، ومحمود خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أحد المستشفيات العامة في لفتة تحمل كل معاني التقدير لطاقم التمريض بالمستشفى، وهو ما لاقي استحسان وامتنان الممرضين.

ففي يناير عام 1974، وبالتحديد يوم 12 مايو، بدأ الاحتفال بيوم التمريض، حيث وافق هذا اليوم الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل، التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطقم التمريض بيومهم العالمي، كما تؤكد وافر تقديرها واحترامها للتضحيات الجليلة التي تبذلها أطقم التمريض في جميع المستشفيات وخاصةً في وقت الجائحة، إذ يؤكدون دائمًا استعدادهم للتضحية وإخلاصهم للوطن.

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