السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: «مشروعك» يوفر أكثر من 27 ألف فرصة عمل في المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"؛ ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه، وتوفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأشار "شعراوي"، في بيان اليوم السبت، إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروعًا، بقروض 18.7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1.3 مليون فرصة عمل. 

ووجه المسؤولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين فى مشروعك خلال الشهر المقبل، موضحًا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

وأكد أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية.

كما وجه بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة، ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

مشروعك وزير التنمية المحلية على مستوى الجمهورية التنمية المحلية محمود شعراوي جميع المحافظات

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