السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 معلومات عن «لاريجاني» المرشح الأبرز فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية

على لاريجانى
على لاريجانى

تقدم علي لاريجاني السياسي الإيراني الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، بترشحه الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.

فمن هو لاريجاني الذي يعد من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي؟

  • ولد لاريجانى في النجف في 1958.
  • درس في جامعة طهران وحصل منها على ماجستير ودكتوراه في الفلسفة الغربية
  • حصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات وعلوم الحاسب من جامعة شريف للتكنولوجيا.
  • ترأس لاريجاني هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بين سنة 1997 و 2004 بعد ترشيحه من المرشد الأعلى.
  • ترشح للإنتخابات الرئاسية الإيرانية سنة 2005 و حصل فيها على 5.94% من الأصوات.
  • عمل وزيرا للثقافة والإرشاد الديني في حكومة الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني.
  • وفي عام 2005 شغل لاريجانى منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ثم قدم استقالته بتاريخ 20 أكتوبر 2007.
  • شغل لاريجاني رئاسة مجلس الشورى الإسلامي بين 2008 و 2020.
  • حاليا يعد لاريجانى مستشارا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
  • كان لاريجاني المفاوض الرئيسي للحكومة الايرانية حول القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية وأبرزها البرنامج النووي الإيراني الذي ارتبط اسمه به وعرفه العالم الخارجي من خلاله.


ومن المقرر أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين فى 27 مايو الجارى، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.

كما قدم النائبان الإيرانيان السابقان علي مطهري ومحمود صادقي، اللذان ينتقدان عادة السلطة، ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، رسميا أمس الخميس، وفقا لوكالة فرانس برس في طهران.

يذكر أنه تم رفض ترشيح النائبان السابقان للانتخابات التشريعية عام 2020 من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.

الانتخابات الايرانية على لاريجاني جامعة طهران النجف أوراق الترشح

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه

فلسطين: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس