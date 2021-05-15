10 معلومات عن «لاريجاني» المرشح الأبرز فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية

تقدم علي لاريجاني السياسي الإيراني الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، بترشحه الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.

فمن هو لاريجاني الذي يعد من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي؟

ولد لاريجانى في النجف في 1958.

درس في جامعة طهران وحصل منها على ماجستير ودكتوراه في الفلسفة الغربية

حصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات وعلوم الحاسب من جامعة شريف للتكنولوجيا.

ترأس لاريجاني هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بين سنة 1997 و 2004 بعد ترشيحه من المرشد الأعلى.

ترشح للإنتخابات الرئاسية الإيرانية سنة 2005 و حصل فيها على 5.94% من الأصوات.

عمل وزيرا للثقافة والإرشاد الديني في حكومة الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني.

وفي عام 2005 شغل لاريجانى منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ثم قدم استقالته بتاريخ 20 أكتوبر 2007.

شغل لاريجاني رئاسة مجلس الشورى الإسلامي بين 2008 و 2020.

حاليا يعد لاريجانى مستشارا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

كان لاريجاني المفاوض الرئيسي للحكومة الايرانية حول القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية وأبرزها البرنامج النووي الإيراني الذي ارتبط اسمه به وعرفه العالم الخارجي من خلاله.



ومن المقرر أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين فى 27 مايو الجارى، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.

كما قدم النائبان الإيرانيان السابقان علي مطهري ومحمود صادقي، اللذان ينتقدان عادة السلطة، ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، رسميا أمس الخميس، وفقا لوكالة فرانس برس في طهران.

يذكر أنه تم رفض ترشيح النائبان السابقان للانتخابات التشريعية عام 2020 من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.