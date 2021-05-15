الآن.. إشارة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم 15-5-2021

يبحث الكثير من المواطنين محبى الساحرة المستديرة، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز خلال هذه الساعات على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز التي من المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة على عدد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، اليوم الأحد.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلى وصن داونز عبر عدد من القنوات، وهم قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث جاء ترددها كالتالي:

10853، الاستقطاب: أفقي H، معدل الرمز: 27500، التشفير: مفتوحة.

ومن ضمن القنوات التي تنقل المباراة قناة سنغالية وأخرى إيفوارية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر قمر يوتلسات 9 شرق، حيث ستنقل قناة RTS2 السنغالية المباراة وترددها: 1190 الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500. بينما جاء تردد قناةRTI، تردد: 11881، الاستقطاب: عمودي، معدل ترميز: 27500.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية



كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وترددها كالتالي: 10853، الاستقطاب: أفقي H، معدل الرمز: 27500، التشفير: مفتوحة.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن دوانز

كما تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على عدة قنوات مجانا وهم: قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي، بينما جاء تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي، وتردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي، تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بعد معرفتها من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري لعام 2021 في المرحلة الأولى من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

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