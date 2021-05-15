السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الآن.. إشارة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم 15-5-2021

تردد القنوات المفتوحة
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي

يبحث الكثير من المواطنين محبى الساحرة المستديرة، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز خلال هذه الساعات على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز التي من المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة على عدد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، اليوم الأحد.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلى وصن داونز عبر عدد من القنوات، وهم قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث جاء ترددها كالتالي: 

10853، الاستقطاب: أفقي H، معدل الرمز: 27500، التشفير: مفتوحة.

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ومن ضمن القنوات التي تنقل المباراة قناة سنغالية وأخرى إيفوارية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر قمر يوتلسات 9 شرق، حيث ستنقل قناة RTS2 السنغالية المباراة وترددها: 1190    الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500. بينما جاء تردد قناةRTI، تردد: 11881، الاستقطاب: عمودي، معدل ترميز: 27500.

 

تردد قناة تايم سبورت الأرضية 


كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وترددها كالتالي: 10853، الاستقطاب: أفقي H، معدل الرمز: 27500، التشفير: مفتوحة.

 

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن دوانز

 

كما تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على عدة قنوات مجانا وهم: قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي، بينما جاء تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي، وتردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي، تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر  التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بعد معرفتها من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري لعام 2021 في المرحلة الأولى من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

اقرأ ايضا:

بحر العرب يتصدر قائمة تريند تويتر

موعد مباراة الأهلى وصن داونز القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وصن داونز النادي الأهلي تايم سبورت الارضية تردد قناة تايم سبورت الارضية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

الصحة: نستعد لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه

فلسطين: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس