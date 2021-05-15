6739 إصابة و93 وفاة بكورونا فى الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى مليون و138 ألفًا و187 حالة.

وسجلت السلطات الصحية أيضًا خلال الفترة نفسها 93 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفًا و51 حالة وفاة وذلك حسبما نقلت صحيفة فلبين ستار المحلية.

وتعافى خلال يوم أمس 8 آلاف و952 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد إلى مليون و62 ألفًا و427 شخصًا.

تصاريح اللقاح

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الصحة الفلبينية مقترحا حول إصدار "تصاريح اللقاح" التي من شأنها أن تسمح للأفراد المُطعمين بممارسة الأنشطة والخدمات في الأماكن المُغلقة.

وشددت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير- بحسب صحيفة فلبين ستار المحلية، أمس الجمعة،- على أن الأدلة بأن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يمرضوا أو ينقلوا عدوى كوفيد-19 إلى أشخاص آخرين "قليلة وضعيفة".

وقالت: "كما قلنا، الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من اللقاحات هي تقليل الإصابات الشديدة وزيادة معدلات الاستشفاء وفيما يتعلق بالوقاية من العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، لا يمكننا إعطاء هذا التأكيد لشعبنا".

وأعلنت السلطات الصحية في الفلبين، أمس الجمعة، عن تسجيل 6784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى مليون و131 الفًا و467 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية أيضًا 137 وفاة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفًا و958 شخصًا.. حسبما ذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى مليون و53 ألفًا و523 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الفلبين 58 ألفًا و986 شخصًا.