مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة : سنواصل العمل من أجل سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام مستدام.



وقالت جرنفيلد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بكرامة وطمأنينة وأمن"، مضيفة أنه يجب إفساح المجال للدبلوماسية والحوار، وسنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام مستدام.



يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد غدا جلسة طارئة، بدعوة من النرويج "بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة".

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 140 قتيلا بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت.

فيما تداولت أنباء عربية باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي بعشرات القذائف شرق القطاع.

وتتسارع الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ تسعى أطراف إقليمية ودولية عده للوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار.

وفي سياق هذه المساعي وصل أمس الجمعة مبعوث الإدارة الأميركية، هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون إسرائيل والفلسطينيين للمنطقة قبل جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي غدا لمناقشة الوضع.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن هدف زيارته هو "تعزيز الحاجة للعمل لتحقيق تهدئة قابلة للاستمرار".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، معبّراً بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن الأمل في أن تنتهي الاشتباكات العنيفة مع الفلسطينيين قريباً.

وقال بايدن "أتطلع وآمل في انتهاء ذلك (العنف) عاجلاً وليس آجلاً، لكنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها عندما تُطلق آلاف الصواريخ نحو أرضها".