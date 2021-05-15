إسبانيا: إعطاء 21.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 1ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 505 آلاف و952 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 19 أسبوعا.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 6ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و.339 ومر عام و 15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.