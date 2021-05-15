أوكرانيا تسجل 6 آلاف و 796 إصابة جديدة بكورونا

ذكر وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6 آلاف و796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و150 ألفًا و244 حالة.

وأضاف ستيبانوف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أنه تم تسجيل 322 وفاة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 47 ألفًا و924 حالة، كما تم تعافي مليون و849 ألفًا و 803 أشخاص، وتم تطعيم 23 ألفًا و638 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية ضد فيروس كورونا، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالبلاد 936 ألفًا و499 منذ بداية الوباء.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.