الليلة.. طرح كليب «حبيبتي» لياسمين رئيس حسن شاكوش

في أول تعاون غنائي بينهما

تطرح شركة مزيكا الليلة وعبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "حبيبتي" والتي تتعاون فيها الفنانة ياسمين رئيس مع نجم المهرجانات المطرب حسن شاكوش.

وتطرح الأغنية الليلة في تمام الساعة السابعة مساء عبر "يوتيوب"، وذلك بعد أن انتهت ياسمين رئيس وشاكوش من تسجيلها في أحد الاستديوهات الخاصة بشركة مزيكا.

"حبيبتي" من إخراج هادي الباجوري والذي انتهى من وضع اللمسات النهائية عليها أمس استعدادا لطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.

وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس عن تعاونها في كليب قريبا مع الفنان حسن شاكوش، من انتاج شركة مزيكا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": “استنوا كليب حبيبتي مع حسن شاكوش قريبا”.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل ملوك الجدعنة حيث جسدت دور فاتن حرفوش وهو الدور الذى لفت انتباه الجمهور حيث قدمت من خلاله دور فتاة شعبية من الحارة ومسلسل" ملوك الجدعنة "من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان ووليد فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة ومحمد التاجي ومريم امين وأحمد صفوت وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات mbc في رمضان.

على الجانب الآخر تستعد الفنانة ياسمين رئيس لاستئناف تصوير فيلمها السينمائي الجديد جارة القمر والذي تشارك في بطولته امام كريم فهمي وأحمد حاتم حيث عطل انتشار فيروس كورونا المستجد استئناف التصوير لمدة عام كامل كما أن انشغال ياسمين رئيس بتصوير مسلسل ملوك الجدعنة ادي الي تأجيل تصوير الفيلم ومن المقرر استئنافه خلال أيام.

فيلم جارة القمر هو فيلم يحمل الطابع الرومانسي ويقوم باخراجه المخرج هادي الباجوري.