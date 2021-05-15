السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 8 بالقليوبية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة، والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر فتح المركزين الجديدين بوحدة الحي الثاني بالعبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ، بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة، وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنها، ومستشفي كفر شكر المركزي، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا.

أضاف عبدالغني، أن المراكز تشهد إقبال كبير من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين سواء سائل أو اسطوانات لمواجهة أي طوارئ.

وتابع وكيل صحة القليوبية في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي تطويرا شاملا وتركيب تانكات أكسجين ورفع كفاءة مستشفيات صدر المرج وحميات بنها كما جرى تركيب تانك أكسجين لمستشفى شبين القناطر.

 

إجمالي من حصلوا على اللقاح بالقليوبية

فيما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية بلغ منذ فتح باب التطعيم حتى الان 4007 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة.

ففي مستشفى كفر شكر المركزي تلقي 1703 مواطنا التطعيم بينما تلقي اللقاح 953 مواطنا بمركز طب الاسرة بسنديون فيما تلقي لقاح كورونا المستجد 1351 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن  63 مواطنا تلقوا اللقاح بكفرشكر المركزي اليوم بينما اتلقاه 53 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب و 44 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 160 مواطنا.

فيما  أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن خروج وتعافي 5  من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي،  وبنها العام بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.  

وبحسب المصدر فإن المتعافين 3 سيدات ورجلين  تراوحت أعمارهم بين 45 عام 66 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

مستشفيات محافظة القليوبية وزارة الصحة كورونا لقاح كورونا

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