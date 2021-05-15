رامز جلال في الصدارة.. 7 ملايين و150 ألفًا إيرادات السينما في يومين

شهدت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة بالسينيمات تقدما ملحوظا ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2021 وتضاعف إيرادات الأعمال المعروضة عن اليوم الأول رغم الظرووف الصعبة التي تواجهها السينيمات ودور العرض المختلفة بسبب قرارات أزمة كورونا.

ونجحت الأفلام المصرية الثلاثة المتواجدة بموسم عيد الفطر المبارك، في تحقيق إيرادات جيدة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك بالشروط الجديدة التي تطبق وفقًا لقرارات لجنة «أزمة كورونا» وتواجد رامز جلال في مقدمة اليومين

إيرادات أحمد نوتردام

واصلت وصلت كل الإيرادات الكلية لفيلم "أحمد نوتردام" من بطولة الفنان رامز جلال إلى 4 ملايين جنيها وتصدره للمشهد السينمائي؛ حيث حصد الجمعة ثاني أيام عيد الفطر إيرادات قدرت بـ 2 مليون جنيه و340 ألف جنيه وهي إيرادات مضاعفة لما حققه خلال اليوم الأول من العيد في الفيلم الذي يشارك في بطولته كلا من غادة عادل وحمدي الميرغني وخالد الصاوي ويدور أحداثه في إطار كوميدي رعب وعرض بعد تأجيله العام الماضي وبعد عرضه بيومين

وارتفعت إيرادات فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي واستمر في الممركز الثاني أيضا لليوم الثاني على التوالي محققا إيرادات مرتفعة ثاني أيام العيد حيث حقق إيرادات بلغت مليون جنيه و570 ألف جنيها لتصل كل إيراداته خلال الموسم إلى 2 مليون جنيها و300 ألف جنيه ويشارك في بطولته كلا من حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

وواصلت الفنانة الشابة دينا الشربيني الارتفاع بإيرادات فيلمها الجديد "ثانية واحدة" في أول بطولاتها السينمائية حيث حققت ثاني ايام العيد إيرادات قدرت بـ 440 ألف جنيه لتصل كل غيراداتها خلال اليومين إلى 700 ألف جنيه والفيلم يشارك في بطولته كلا من الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، وويز، وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

ووصلت إيرادات وقفة رجالة المتواجد منذ الموسم الماضي إلى 18 ألف جنيه لتواجده في عدة قاعات، ووصلت إيرادات كل الأفلام خلال اليومين إلى 7 ملايين و150 ألف جنيه.