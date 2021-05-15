ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال العيد

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور، على يومين من عيد الفطر المبارك.

وكشفت مصادر في الإدارة العامة للمرور أن تشديدات أمنية على الطرق والمحاور في جميع انحاء البلاد لضبط السائقين تحت تأثير المخدر والكحول واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك لتجنب حوادث الطرق والحد منها وأكدت المصادر أن الحد من حوادث الطرق يستلزم الانتباه اثناء القيادة واتباع ارشادات وقانون المرور حفاظا على ارواح قائدي السيارات والمواطنين.

وشهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وشارعيّ فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر انتظام الحركة المرورية بالتزامن مع ثالث ايام عيد الفطر.

وتمركزت عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما شهدت الشوارع، انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور وفي الميادين العامة والشوارع الرئيسية؛ للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها ولتحقيق سيولة مرورية.

فيما عززت الإدارة العامة للمرور، تواجدها فى الشوارع لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة، حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.