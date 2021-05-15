محافظة القاهرة تزيل 105 منازل بعزبة الهجانة وتسكين 285 أسرة بالمحروسة

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن إجمالي ما تم إزالته من منازل لتتفيذ أعمال محور شينزو آبي 105 منازل من مدينة الأمل "عزبة الهجانة" سابقا وتم تسكين 285 أسرة في المحروسة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أعمال المرحلة الثانية لم تنته بعد ومازالت قائمة لحين الانتهاء ولم يتم حتى الآن تحديد أعداد المنازل المقرر إزالتها.

وأشار صابر إلى إزالة 567 منزلًا وتسكين 1411 أسرة بمدينة المحروسة في أعمال المرحلة الأولى الخاصة لتنفيذ محور شينزو آبي.

كان أكدت محافظة القاهرة أنه جار الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شنزو آبى، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ومن المقرر تشغيله قريبا.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم تنفيذ محور "شينزو آبي" المار بمدينة الأمل بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضون لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية.

ويعد محور الوفاء والأمل الذي يتم إنشاؤه واحدا من أهم المحاور، التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل طريق السويس.

وقعت محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون بشأن إنشاء 4 كباري على مسار محور شينزو آبي بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار المشاريع القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة في مجال الطرق وإنشاء محاور وكباري من شأنها وضع نهاية للتكدسات المرورية التي طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل النهوض المنشآت والبنية الأساسية.

وتضمن المشروع الضخم إنشاء كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المأمون ، كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل، كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل ، كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والامل بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه، كما وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء 2 كوبري تقاطع جوزيف تيتو بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.