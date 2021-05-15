مصرع عامل في انقلاب «توك توك» بسوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام، عاملًا في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر حادث انقلاب "توك توك" وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد مصطفى فرغل مفتش مباحث جرجا يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا من المستشفى العام بوصول "أحمد. م" 30 سنة عامل ويقيم دائرة القسم ”جثة هامدة” إدعاء حادث "توك توك".

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص وسؤال شقيقه “محمد . م . م . ع” 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء إستقلال المتوفي دراجة ناريه ” توك توك ” بمدخل مدينة جرجا قيادة “سمير . م . م . م” 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحيه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق ووفاه المذكور ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد التوك توك قرر بمضمون ما تقدم .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



كانت شهدت طريق الأربعين دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج حادث انقلاب توك توك على الطريق، ما نتج عنه مصرع طفل وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على أحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة طما ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية انقلاب "توك توك" على طريق الأربعين دائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم الدفع بسيارتى إسعاف لمكان الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.