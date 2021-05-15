رسميًا.. «واتس آب» يبدأ تقييد خدماته لرفضي التحديث الجديد

بدأت إدارة منصة "واتس آب" تقييد خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام.

وذكرت المنصة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن هذه الخطوة ستوقف ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط، لمن لم يوافق من المستخدمين على شروط الخدمة الجديدة.

وستصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام التطبيق.

وأضافت أنه سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى لبضعة أسابيع، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل.

تطبيق المراسلات الفورية الشهير

أكد موقع "لايف منت" التقني، أن تطبيق المراسلات الفورية الشهير "واتساب" يسعى إلى زيادة أمان النسخ الاحتياطية الحسابية الخاصة به.

ووفقًا للموقع التقني، فإن تطبيق "واتساب" يعمل على إضافة ميزة جديدة للحماية تتمثل في كلمة مرور، تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، الأمر الذي يجعلها في متناول المستخدم فقط، مما يضفي مزيدا من الأمان.

وفي سياق متصل، يختبر تطبيق "واتساب" ميزة تجعل الصور تختفي تلقائيًا بعد فتحها بوقتٍ قصير ضمن التطبيق، كما أطلق مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدم إزالة الصوت عن الفيديو قبل مشاركته.

تشفير شامل للمحادثات

يذكر أن "واتساب" يوفر تشفيرًا شاملًا لمحادثاته، ومع ذلك، كانت لا توجد ميزة أمان من هذا القبيل للنسخ الاحتياطية.

ويستخدم تطبيق "واتساب" جوجل درايف Google Drive لتخزين النسخ الاحتياطية على نظام اندرويد الأساسي.

وتختبر «واتس آب» خاصية جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

وفي سياق آخر، تجري شركة "واتس آب" الأمريكية حاليًا اختبارات على خاصية جديدة في تطبيق المراسلات الإلكترونية تمكن المستخدمين من مراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها إلى الطرف الآخر.