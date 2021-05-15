السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 15-5-2021

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت الموافق 15-5-2021، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وأضاف الخبراء أن الطقس ليلا من المتوقع أن يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 29 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 38 16

بورسعيد 26 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 32 15

نويبع 38 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بنى سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 38 18

الشلاتين 34 24

أبورماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25

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