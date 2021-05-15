السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 26 منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلنت محافظة الغربية أنه تم غلق وتشميع 26 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، ودعي محافظ لغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.


وأكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع كافة التجمعات وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

 

وكانت المحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات المحددة تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال أجازة العيد، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، واستمرار متابعة غلق المنشأت والمحال التجارية فى المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها، وأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتحرير محاضر لغير الملتزمين ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.


وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن على التشديد بغلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر للحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات  المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود.

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