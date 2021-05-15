كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات الجديدة بكورونا إلى أقل من 700

انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 700 حالة اليوم السبت، بينما أعربت السلطات عن مخاوفها من حدوث زيادة أخرى في الحالات وسط عدد متزايد من المسافرين وهوما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإصابات العنقودية المتفرقة.



وسجلت كوريا الجنوبية 681 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، من بينها 661 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 131061 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا .



وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل أكثر من 700 إصابة يومية يومي الخميس والجمعة مع استمرار الإصابات العنقودية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.



كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1896.

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.