جامعات تايوان تتحول للتعلم عن بعد وإغلاق متاحف للتصدى لكورونا

بدأت الجامعات الرئيسية في شمال تايوان في التحول إلى التعلم عن بعد وسيتم إغلاق بعض المتاحف في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة ارتفاعا نادرا في إصابات كوفيد-19 المحلية واتخذت إجراءات عاجلة لوقف انتشار المرض.



وعلى الرغم من أنه لا يوجد بتايوان سوى 1290 إصابة فقط ومعظمها واردة من الخارج بين سكانها البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة؛ إلا أن الزيادة الطفيفة الأخيرة في انتقال العدوى في المجتمع قد أثار خوف السكان الذين اعتادوا على مباشرة حياتهم كالمعتاد على الرغم من الجائحة العالمية.



وعلى الرغم من أن الحكومة لم ترفع بعد مستوى التأهب مما قد يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية التي تبيع سلعا غير ضرورية والحد بشدة من التجمعات؛ إلا أنه يجري تشديد قيود أخرى خاصة في العاصمة تايبه.



وقالت عدة جامعات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها ستتحول على الفور إلى التعلم عن بعد.



وقالت جامعة تايوان الوطنية في بيان: "بما أن كوفيد -19 لا يزال يسبب الفوضى برجاء أن تتذكروا وضع الكمامات في جميع الأوقات عند الخروج وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب".



وقال متحف تايبه للفنون الجميلة إنه سيغلق أبوابه اليوم السبت للامتثال لقواعد الوقاية في المدينة.



وقال متحف قصر تايبيه الوطني إنه سيغلق أيضا اعتبارا من اليوم السبت.

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.