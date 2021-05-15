كولومبيا.. عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الـ80 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل 490 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء الوباء إلى 80250 حالة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي تم نشرها إلى تسجيل 16581 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و84 ألفا و460 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في الوقت الراهن 105 آلاف و19 حالة، مع اقتراب نسبة تشغيل أقسام العناية المركزة إلى 100% في المدن الكبرى، منها العاصمة بوغوتا حيث امتلأت غرف العناية بنسبة 94%، وميديلين (99%) وكالي (95%).

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في المدن الكولومبية منذ 28 أبريل الماضي، والتي انطلقت رفضا للإصلاح الضريبي المقترح من الحكومة التي تخلت عنه تحت ضغط التظاهرات، وتحولت بعد ذلك إلى الاحتجاجات ضد عدم المساواة الاجتماعية وعنف الشرطة، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وتوجهت السلطات إلى المحتجين بنداء للامتناع عن التظاهر، حيث تم تسجيل مستوى وفيات قياسي بفيروس كورونا بعد انطلاق المظاهرات.

وحذرت عمدة العاصمة بوجوتا، كلاوديا لوبيز، من وضع حرج يوم الخميس، حيث تم تسجيل ثاني أكبر حصيلة للإصابات وأكبر حصيلة للوفيات جراء كورونا في المدينة منذ انطلاق الوباء.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة من ذلك، أعلنت عمدة العاصمة عن إصابتها بالفيروس ودخولها العزل الذاتي.

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.