الصين تنجح فى إيصال أول مركبة فضائية لها إلى سطح المريخ

أعلنت الصين، فجر اليوم السبت، الهبوط الناجح للمسبار "Tianwen-1"، الذي يحمل أول جوالة صينية مرسلة إلى المريخ، على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت الإدارة الفضائية الوطنية الصينية، في بيان، إن المسبار هبط بنجاح على المنطقة المحددة مسبقا على سطح المريخ، مشددة على أن هذه المرة هي الأولى التي تهبط فيها الصين مركبة على المريخ.

وأصبحت الصين بالتالي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة توصل مركبة فضائية بنجاح إلى الكوكب الأحمر.

وتم إطلاق المسبار "Tianwen-1" من مطار فينتشان الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين يوم 23 يوليو 2020، ووصلت المركبة الخالية من طاقم إلى مدار المريخ في فبراير 2021 وعمل خلال شهرين على دراسة أماكن محتملة مناسبة للهبوط.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة التي تخوض تنافساً دبلوماسياً وتكنولوجياً محموماً مع الولايات المتحدة أرسلت مسبارها "تيانوين-1" إلى المريخ في يوليو الماضي.

واحتاجت المركبة إلى سبعة أشهر لاجتياز مسافة الـ55 مليون كيلومتر التي كانت تفصلها عن الكوكب الأحمر، أي ما يوازي 1400 مرة الجولة حول العالم.

ويتألف "تياونوين-1" الذي دخل مدار المريخ في شباط/فبراير الفائت، من ثلاثة أقسام، أحدها مركبة هبوط ستحطّ على سطح الكوكب الأحمر في الايام المقبلة، وربما في الساعات المقبلة.

وستتولى مركبة الهبوط إنزال الروبوت "جورونج" المسيّر بعجلات على سطح الكوكب لتحليله، ويشير اسمه إلى "إله النار" وفق الميثولوجيا الصينية.

وكانت وكالة الفضاء الصينية أعلنت بداية أن المركبة الجوّالة ستهبط على الكوكب الأحمر بين منتصف مايو ومنتصف يونيو. لكنها أفادت في بيان مقتضب الجمعة بأن الهبوط سيحصل "بين صباح 15 مايو و19 مايو"، أي بين السبت والأربعاء بتوقيت الصين.

وتوقع رئيس برنامج استكشاف القمر في الوكالة يي بيجيان أن تهبط المركبة في الساعة 07,11 من صباح السبت بتوقيت بكين (23,11 من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش)، وفقا لتصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي الخميس وأوردتها وسائل الإعلام. وسيصبح "جورونغ" قابلاً للتشغيل ويمكن البدء بتنفيذ مهمته "خلال ثلاثة أشهر".

وفي حال نجاح مهمة هبوطه، سيتولى درس بيئة الكوكب وتحليل تكوين صخوره. ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

وكان المسبار "تيانوين-1" أرسل في فبراير الفائت صورته الأولى للمريخ، وهي بالأبيض والأسود، أظهرت عددا من التضاريس بينها فوهة سكياباريلي ووادي مارينر (فالس مارينيرز)، وهو مساحة شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.