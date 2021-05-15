السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العشرات يتظاهرون فى مدينة نيويورك الأمريكية دعما للفلسطينيين

العشرات يتظاهرون
العشرات يتظاهرون فى مدينة نيويورك الأمريكية

تجمع العشرات في مدينة نيويورك الأمريكية، ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن نحو 100 شخص تجمعوا عند مفترق الطرق بين الجادة الثامنة والشارع 54، ورددوا شعارات مناصرة للفلسطينيين وأخرى مماثلة لتلك التي يستخدمها نشطاء حركة "حياة السود مهمة".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الإثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 126 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 950 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وعلى الرّغم من المساعي الدولية للتهدئة، أبقت إسرائيل الضغط على قطاع غزة، إذ واصلت قصفه بالطائرات والمدفعية.
 

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "فرانس برس": "لم نشهد صدامات وتظاهرات (بهذا الحجم) منذ الانتفاضة الثانية".

 واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو "انتفاضة الحجارة" في 1987 واستمرّت حتى 1991 وقتل فيها مئات الفلسطينيين، بينما اندلعت الانتفاضة الثانية في 2000 واستمرت حتى 2005 وعُرفت بـ"انتفاضة الأقصى".


أما عُدي (21 عاماً) المتظاهر الذي لفّ رأسه بالكوفية الفلسطينية وغطت وجهه آثار الدخان الأسود المنبعث من الإطارات الكثيفة المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية فقال "من العار أن نبقى ساكتين عمّا يجري في غزة، يجب أن نتحرك وإن لم تتحرّك قيادتنا السياسية".

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