بايدن يلغى قرار ترامب حول تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي للولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أننباء "تاس" الروسية" جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض بهذا الصدد أن قرار ترامب "لم يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتوسيع الفرص للاستفادة من الرعاية الصحية"، مضيفا أنه "بإمكاننا تحقيق هذا الهدف بدون منع دخول غير المواطنين الذين يسعون للهجرة بشكل شرعي إلى البلاد دون أن يمتلكوا موارد مالية كافية أو لم يشتروا تأمينا طبيا".

وكان ترامب قد وقع أمرا حول تعليق دخول المهاجرين الذين لا يتمتعون بالتأمين الطبي في 4 أكتوبر عام 2019. واتخذت إدارة عددا من الخطوات الأخرى للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، التي أكدت إدارة الرئيس بايدن عزمها إعادة النظر فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أسر المهاجرين الذين فرقوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيتمكنون من الالتقاء هذا الأسبوع.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس في بيان: «اليوم مجرد بداية. نقوم بجمع أول دفعة من العائلات وستليها أسر أخرى». وتحدث عن مصير أربع أمهات «حاولن الفرار من أوضاع خطيرة جداً في بلدانهن وبقين في أماكن خطيرة في المكسيك». وأوضح «ستتمكن هاتيك الأمهات من ضم أولادهن بعد سنوات».

وبدون أن يكشف بوضوح أنه سيتم جمع الأسر على الأراضي الأمريكية، تشير السلطات إلى جهود لتأمين وثائق للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر «إنسانية» بعد عهد ترامب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت بـ«عدم التساهل بتاتا»عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع المكسيك. ونتيجة ذلك حبس الأهل بدون أولادهم حتى أنه تم تفريق أسر.

ويأتي الاعلان في وقت يواجه بايدن أكبر تدفق لمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 15 عاماً. ويتهم الجمهوريون الرئيس بتشجيع الهجرة من خلال انتهاج سياسات أقل صرامة من سلفه.