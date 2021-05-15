مقتل 8 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف إسرائيلى على غزة

قتل 8 فلسطينيين من بينهم أطفال فجر اليوم السبت جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما نقله شهود عيان.

وأفادت مصادر لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي دمرت منزلا يعود لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون إنذار ساكنيه.

وبحسب شهود عيان، فإن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من القتلى والجرحى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ مستمرة.

وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دخول المعركة بين الطرفين الليلة الخامسة.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية ، أن المقاومة أطلقت رشقة صواريخ ضخمة من غزة، ردا على استهداف منزل مخيم الشاطئ.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة الجمعة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ خمسة أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.



ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.



وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.