السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل توقع عقدا مع فايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح أخرى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت الحكومة البرازيلية، في بيان، أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد.19-
 

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة.
 

كانت الحكومة قد اشترت في مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذى تم البدء فى تسليمه في أبريل.

 

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا. 

 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

البرازيل عقد 100 مليون جرعة جرعة لقاح برازيل فايزر لقاح توقع

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