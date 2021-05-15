«العفو الدولية» تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

دعت منظمة العفو الدولية، إلى اتخاذ موقف "حازم" ضد إسرائيل بعد مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء التصعيد الأخير.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المنظمة: "هناك تقارير مقلقة عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إن قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة".

وأضافت: "على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من الجمعة عن مقتل 10 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة الجمعة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ خمسة أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.



ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.



وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.



وعلى الرّغم من المساعي الدولية للتهدئة، أبقت إسرائيل الضغط على قطاع غزة، إذ واصلت قصفه بالطائرات والمدفعية.