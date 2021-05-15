المكسيك تسجل 2880 إصابة و258 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 2880 إصابة و258 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2880، مقابل 3632 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2377995 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 258 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 311 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 219901 شخص، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

و شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

و قالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.