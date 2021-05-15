القبض على 5 أشخاص تورطوا فى فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة

القبض على خمسة أشخاص تورطوا في فيديو إلقاء أكياس مياه على الماره بالمنوفيه

تمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة الراءد أحمد عرفه رئيس المباحث من القبض على ٥ أشخاص تورطوا في فيديو تم تداوله على صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والذي يتضمن بعض الأشخاص يستقلون عدد "2" دراجة نارية وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، يقومون بإلقائها على المواطنين بالطريق العام بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على خمسة أشخاص تورطوا في تمثيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شبين الكوم.

وسادة حالة من السخط على مواقع التواصل لما قام بعض الشباب، وهو إلقاء أكياس مملؤه بالمياه على المارة بالشوارع، وعبورهم مسرعين يستقلون دراجة نارية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث القسم، والنقيب عمرو سعد الله معاون مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد "2" دراجة نارية إحداهما بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.