السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شباب الأحزاب» تهنئ النائبة سحر البزار لفوزها برئاسة منتدى البرلمانيين

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للنائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، بمناسبة فوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

وفازت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى.

وجاء شغل السيدة النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى، مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

ومنتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنويًا، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في أعمال برلماناتهم، كما جاء أيضًا في إطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته.

كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية  ونظرة للشباب في جميع أعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.

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