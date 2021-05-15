الصحة العالمية: من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات كورونا

قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، "لكننا الآن نعلم كيف نتصرف".

وخلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف، قالت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: "أود أن يتحول الخوف من السلالات إلى شيء مثمر، شيء من القوة".

ومنذ تصنيف فيروس كورونا جائحة عالمية في ربيع العام 2020، ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية سبعا منها على المستوى العالمي، لكن أشد تلك السلالات تأثيرا كان المتحورة، البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية.

إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.