مصدر بالصحة: تخصيص 3 مستشفيات لاستقبال مصابى غزة فى مصر

أفاد مصدر بوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص ثلاث مستشفيات لتقديم العلاج لمصابي قطاع غزة جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي وقعت وقع عليهم.

وأوضح المصدر أن المستشفيات، هي: العريش وبير العبد والإسماعيلية.

وأشار المصدر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع حالة المصابين والخدمات المقدمة بناء على توجهات القادة السياسية في ذلك الشأن.

وكانت قد كشفت مصادر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، لـ"الدستور" عن رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة مستشفيات المحافظة، خاصة مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبوخليفة، مؤكدة جاهزية المستشفيات التامة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأشارت المصادر لـ "الدستور" إلى توفير 150 سريرًا في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى 30 يونيو و68 في مستشفى أبوخليفة، كاستعداد أولي لوصول الإصابات، ومن المقرر زيادتها حال وصول عدد أكبر من الإصابات.

فيما قال الدكتور أسامة العدوي مدير إدارة مستشفى حميات الإسماعيلية، إن المستشفى مستعد لاستقبال مصابي كورونا الفلسطينيين حال تحويلهم، لافتًا إلى أن المستشفى وضعت مخططًا لاستقبال المصابين بتجهيز دور كامل بالمستشفى لاستقبال الفلسطينيين المصابين بكورونا، مؤكدا أن استقبال الفلسطينيين لن يؤثر على استقبال المصريين المصابين.

وكانت قد أصدرت نقابة أطباء مصر بياناً أكدت فيه متابعتها بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

ونددت النقابة، في بيان رسمي، باعتداءات إسرائيل الإجرامية والغاشمة على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي، حتى ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 100 شهيد، من بينهم أطفال وسيدات، بخلاف المصابين الذين تخطوا الـ830 مصابا.

ودعت نقابة أطباء مصر المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أراضيه، وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ورحبت النقابة بفتح معبر رفح، وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وجميع المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم المساعدات المادية والطبية.

كما أعلنت عن فتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين، وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة "مصر العطاء" بالنقابة.