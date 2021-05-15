مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 3 آخرين فى انهيار منزل بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب ٣ آخرين إثر انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن، بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، وتم نقل الجثتين، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بإنهيار سقف منزل مكون من طابق واحد بالطوب اللبن بالعيساوية نجع الشيخ عمر دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، والوحدة المحلية لقرية الكولا.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مرفت رشاد علوي، ٢٦سنة، وابنتها زينب أحمد سلمي، ٦ سنوات، "توفيتا فور وصولهما للمستشفى الجامعي"، وحنان رشاد علوي، ٢٢ سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، فاطمة رشاد علوي، ١٨ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلوي رشاد علوي، ٩ سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين أن الحادث عباره عن انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد، مشيد بالطوب اللبن، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لقرية الكولا، أن الانهيار حدث بسبب قدم المنزل، وأن الضحيتين والمصابين كانوا في مكان واحد لحظة الانهيار، وتم على الفور الانتقال إلى مكان الواقعة، وعمل كردون أمني حول المنطقة.