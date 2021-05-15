السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 3 آخرين فى انهيار منزل بسوهاج

بسوهاج
بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب ٣ آخرين إثر انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن، بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، وتم نقل الجثتين، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بإنهيار سقف منزل مكون من طابق واحد بالطوب اللبن بالعيساوية نجع الشيخ عمر دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، والوحدة المحلية لقرية الكولا. 

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مرفت رشاد علوي، ٢٦سنة، وابنتها زينب أحمد سلمي، ٦ سنوات، "توفيتا فور وصولهما للمستشفى الجامعي"، وحنان رشاد علوي، ٢٢ سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، فاطمة رشاد علوي، ١٨ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلوي رشاد علوي، ٩ سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي. 

وتبين أن الحادث عباره عن انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد، مشيد بالطوب اللبن، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لقرية الكولا، أن الانهيار حدث بسبب قدم المنزل، وأن الضحيتين والمصابين كانوا في مكان واحد لحظة الانهيار، وتم على الفور الانتقال إلى مكان الواقعة، وعمل كردون أمني حول المنطقة.

التزام اليوم تحقيق عمل النيابة انهيار ازمة اصابة غلق جسم

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

بعد خطبتها من على غزلان.. 9 معلومات عن فرح ملكة جمال مصر

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

القبض على 5 أشخاص تورطوا فى فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟