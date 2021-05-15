السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 161.32 مليون والوفيات 3 ملايين و487298

كورونا
كورونا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 584768 32926288
الهند 262317 24046809
البرازيل 430417 15433989
فرنسا 107250 5841129
تركيا 44059 5083996
روسيا 254590 4922901
المملكة المتحدة 127651 4444631
إيطاليا 123745 4139160
إسبانيا 79281 3598452
ألمانيا 85697 3569817



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 15883 1132092
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9203 722754

39 - الإمارات 1623 542158
40 - لبنان 7569 534968
41 - المغرب 9091 514670
42 - السعودية 7122 430505

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية  شددت على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات؛ نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا. 

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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