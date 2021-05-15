إصابات كورونا العالمية تتجاوز 161.32 مليون والوفيات 3 ملايين و487298

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.





وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:





الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 584768 32926288

الهند 262317 24046809

البرازيل 430417 15433989

فرنسا 107250 5841129

تركيا 44059 5083996

روسيا 254590 4922901

المملكة المتحدة 127651 4444631

إيطاليا 123745 4139160

إسبانيا 79281 3598452

ألمانيا 85697 3569817





- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:





الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 15883 1132092

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9203 722754



39 - الإمارات 1623 542158

40 - لبنان 7569 534968

41 - المغرب 9091 514670

42 - السعودية 7122 430505

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات؛ نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.