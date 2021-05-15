السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الكتائب يحذر من جر لبنان لمغامرات غير محسوبة على وقع التصعيد الإسرائيلى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

حذر حزب الكتائب اللبنانية من خطورة جر لبنان وشعبه إلى "مغامرات غير محسوبة" لا قدرة للبنانيين على تحملها، في ظل حالة التصعيد العسكري الجارية حاليا من قبل إسرائيل مع الفلسطينيين، وذلك بعدما أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

ودعا حزب الكتائب اللبنانية – في بيان له  – المسئولين اللبنانيين إلى إدراك خطورة الوضع ومنع تكرار أي عمليات من هذا النوع وتدارك أي انزلاق يُمكن أن ينقاد إليه لبنان رغما عن أهله.


وقال حزب الكتائب اللبنانية: "على وقع التصعيد العسكري الحاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أُطلقت من لبنان 3 صواريخ ليل أمس وضعت البلد في عين العاصفة وكادت أن تدفعه إلى تطورات خطيرة لا تحمد عقباها".


وأضاف: "إن حزب الكتائب اللبنانية يعتبر أن هذه الخطوة شكلت برهانا جديدا على خطورة تفلت السلاح واستمراره في يد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات أو خارجها بيد الميليشيات التي لا تخضع لسلطة القوى الشرعية اللبنانية، وتسمح لنفسها باستخدام قدراتها العسكرية متى شاءت ودون أن تقيم أي حساب للتداعيات التي يمكن أن تجرها على البلد وأهله".


وتابع البيان: "ومن هنا يحذر حزب الكتائب اللبنانية من يعتبرون أنفسهم في موقع المسئولية، من تخليهم المتمادي عن مسئولياتهم ويطالبهم بأن يدركوا خطورة الوضع وخطيئة تخليهم عن السيادة وتسليمهم قرار الحرب والسلم إلى أصحاب السلاح غير الشرعي، وأن يتداركوا أي انزلاقة يمكن أن ينقاد إليها البلد رغما عن أهله".


وطالب حزب الكتائب اللبنانية من الجيش والقوى الأمنية وقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) أن تسهر على منع تكرار أي عملية من هذا النوع حرصا على لبنان واللبنانيين، وبخاصة أهل الجنوب "الذين تحملوا الويلات جراء مغامرات غير محسوبة ولا قدرة لهم على تحملها اليوم إلى جانب كل المآسي التي يعانون منها".

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